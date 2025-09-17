Европейские лидеры пока не могут выработать единый ответ Трампу - WSJ
21:00 17.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Трудности Европейского союза с выработкой единого ответа на призыв президента США Дональда Трампа занять более жесткую позицию в отношении России иллюстрируют проблемы, с которыми сталкивается блок в координации своей политики. На это указывает газета The Wall Street Journal (WSJ).
Как пишет издание, европейские лидеры пока не могут выработать единый ответ после того, как Трамп «перевернул сценарий» в ответ на их давление. Ранее ЕС призывал США ужесточить санкции, но Трамп предложил ей самой прекратить закупки российской нефти, ввести пошлины против стран, торгующих с РФ, и использовать замороженные российские активы.
На этой неделе европейские лидеры отложили принятие предложенного пакета санкций против России, чтобы найти способы его ужесточить, передает WSJ. Газета отмечает, что ранее европейцы неохотно рассматривали возможность использования замороженных активов, опасаясь нанести ущерб репутации блока как места для глобального капитала.
