У Эстонии нет причин для закрытия границы - глава МВД страны Игорь Таро

22:00 Источник: Интерфакс

Таллин сейчас не видит продиктованных соображениями безопасности причин для закрытия границы с Россией, заявил министр внутренних дел Игорь Таро.

"У Эстонии нет причин для закрытия границы. По моей оценке, речь шла бы о конкретной ответной мере на какие-то действия", - сказал Таро в среду порталу ERR.

Он пояснил, что пограничные пункты функционируют нормально, а миграция из России в Эстонию существенно ограничена. Кроме того, были применены различные меры, включая введение полного таможенного контроля, что в значительной степени ограничило и товарооборот.

Таро подчеркнул, что Эстония оставила границу открытой по гуманитарным соображениям, чтобы люди имели возможность посещать близких родственников, живущих по другую сторону границы.

Однако если ситуация с безопасностью изменится, границу можно будет очень быстро закрыть. "Если что-то изменится, то это можно будет сделать очень быстро", - сказал Таро.