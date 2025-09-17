У Эстонии нет причин для закрытия границы - глава МВД страны Игорь Таро
22:00 17.09.2025 Источник: Интерфакс
Таллин сейчас не видит продиктованных соображениями безопасности причин для закрытия границы с Россией, заявил министр внутренних дел Игорь Таро.
"У Эстонии нет причин для закрытия границы. По моей оценке, речь шла бы о конкретной ответной мере на какие-то действия", - сказал Таро в среду порталу ERR.
Он пояснил, что пограничные пункты функционируют нормально, а миграция из России в Эстонию существенно ограничена. Кроме того, были применены различные меры, включая введение полного таможенного контроля, что в значительной степени ограничило и товарооборот.
Таро подчеркнул, что Эстония оставила границу открытой по гуманитарным соображениям, чтобы люди имели возможность посещать близких родственников, живущих по другую сторону границы.
Однако если ситуация с безопасностью изменится, границу можно будет очень быстро закрыть. "Если что-то изменится, то это можно будет сделать очень быстро", - сказал Таро.
