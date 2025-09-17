Сбер в 2,5 раза увеличил объем предодобренных предложений по урегулированию долгов

18:53

Объём предодобренных предложений по урегулированию задолженности в Сбере вырос в 2,5 раза за год: практически каждый месяц клиентам предлагается порядка 70 тысяч таких предодобренных предложений. Об этом директор дивизиона «Розничное взыскание и урегулирование» Сбербанка Денис Кузнецов сообщил на форуме АБК «Лидеры цифрового развития» для участников рынка взыскания.

«Сбер предлагает для клиентов предодобренные предложения по урегулированию задолженности — такие решения должны быть понятными, простыми и доступными, – рассказал Денис Кузнецов. – Объём предодобренных предложений по урегулированию задолженности в Сбере вырос в 2,5 раза за год: практически каждый месяц клиентам предлагается порядка 70 тысяч таких предодобренных предложений. Для этого мы развиваем новые цифровые сценарии в СберБанк Онлайн и вводим баннеры в банкоматах. Мы видим, что контактность выросла на 10–15% за счёт сообщений на digital-пространствах».

Новые каналы коммуникации в большей степени затронули молодёжь и пенсионеров, которые активно используют цифровые поверхности Сбера и не готовы брать трубку с незнакомых номеров. При этом выездные специалисты по урегулированию, по словам Дениса Кузнецова, продолжают консультировать клиентов, которые не могут решить вопросы по телефону или дистанционно, но готовы взаимодействовать с представителем банка лично.

При этом, отмечает Денис Кузнецов, с урегулированием долга важно работать проактивно — ещё до наступления просрочки. Нужно смотреть на глубинные причины возникновения задолженности. Поэтому Сбер отслеживает жизненное состояние клиента, чтобы сразу же увидеть ухудшение ситуации и отреагировать на это.

Форум «Лидеры цифрового развития. На высоких скоростях» для участников рынка взыскания проходит в Сочи с 16 по 19 сентября. Организатор форума — профессиональная коллекторская организация «АктивБизнесКонсалт» (входит в группу Сбера). Компания создаёт высокотехнологичные решения в сфере урегулирования просроченной задолженности.