На военные учения в Гренландии Дания решила США не приглашать
18:25 17.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Дания не пригласила американские подразделения на военные учения в Гренландии, отправив «весомый политический сигнал» на фоне интереса США к острову. Об этом сообщило агентство Reuters.
«Мы работаем вместе с коллегами с американской космической базы Питуффик, но их подразделения не были приглашены для участия в этих учениях», — сказал Reuters командующий Арктическими силами Дании Серен Андерсен.
НОВОСТИ
- 19:00 17.09.2025
- Европа решила приостановить финансовую поддержку Израиля
- 18:53 17.09.2025
- Сбер в 2,5 раза увеличил объем предодобренных предложений по урегулированию долгов
- 18:09 17.09.2025
- Сбер: Каждую минуту в России подают на банкротство шесть человек
- 18:06 17.09.2025
- На банкротных торгах россияне чаще всего интересуются спецтехникой
- 18:04 17.09.2025
- Гости Чемпионата высоких технологий погрузятся в пространство искусственного интеллекта от Сбера
- 17:40 17.09.2025
- Мэр Львова нашел прослушку в своем кабинете
- 17:16 17.09.2025
- Реконструкция 16 спортивных объектов завершится до конца года — Собянин
- 17:12 17.09.2025
- Путин распорядился отпраздновать 300-летие со дня рождения Екатерины II
- 17:00 17.09.2025
- Грузия потребует в будущем ответа от Украины за недружественные шаги — спикер парламента
- 16:32 17.09.2025
- Попова сообщила о значимом росте заболеваемости ОРВИ в России
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать