НОВОСТИ

На военные учения в Гренландии Дания решила США не приглашать

18:25 17.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дания не пригласила американские подразделения на военные учения в Гренландии, отправив «весомый политический сигнал» на фоне интереса США к острову. Об этом сообщило агентство Reuters.

«Мы работаем вместе с коллегами с американской космической базы Питуффик, но их подразделения не были приглашены для участия в этих учениях», — сказал Reuters командующий Арктическими силами Дании Серен Андерсен.

