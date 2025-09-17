Сбер: Каждую минуту в России подают на банкротство шесть человек

18:09

Процедура банкротства несёт риск потери ипотечного жилья — банк может продать имущество, которое находится у него в залоге. Эта проблема актуальна для многих. Как в банкротстве работают реабилитационные процедуры и договорённости между банком и должником о реструктуризации долга? Какие у сторон есть стимулы, чтобы договариваться? На эти и другие вопросы ответил начальник управления принудительного взыскания и банкротства Сбербанка Евгений Акимов на форуме «Лидеры цифрового развития» во время сессии «Благими намерениями — как "пит-стоп" для восстановления превратился в злоупотребление правами. Или результаты 10 лет работы норм о банкротстве граждан».

«Банки готовы договариваться с должниками, – подчеркнул Евгений Акимов. – Важно, чтобы заемщик понимал, что у банка есть пути решения его проблемы. Если бы человек всегда приходил в банк, когда у него возникает сложная финансовая ситуация, банк находил бы решение. И тогда не пришлось бы идти на такие крайние меры, как банкротство. Эта процедура — для случаев, когда ничего не сработало и нет других вариантов выхода из сложной ситуации».

Спикер отметил, что по итогам первого полугодия 2025 года в России каждую минуту возбуждалось шесть процедур банкротств. На горизонте текущего года Сбер прогнозирует 30–52 тыс. процедур банкротства в России.

«Долгие годы обсуждалась возможность, чтобы должник продолжал платить по ипотечным кредитам, сохраняя жильё за собой, – отметил Евгений Акимов. – В прошлом году был принят соответствующий закон о сохранении предмета ипотеки в банкротстве. Государство проявило заботу о гражданах, услышало их проблемы и просьбы. На такое мировое соглашение могут претендовать граждане, у которых на момент процедуры банкротства единственное жильё находится в ипотеке. У них должна быть возможность вносить ежемесячные платежи — тогда эта квартира или дом из конкурсной массы освобождается. Точно так же освобождается сумма, которая нужна для внесения ежемесячных платежей. Ещё можно привлечь третье лицо, которое будет вносить за должника эти платежи. Мы наблюдаем рост таких мировых соглашений — на 83% по итогам 2024 года».

Форум «Лидеры цифрового развития. На высоких скоростях» для участников рынка взыскания проходит в Сочи с 16 по 19 сентября. Организатор форума — профессиональная коллекторская организация «АктивБизнесКонсалт» (входит в группу Сбера). Компания создаёт высокотехнологичные решения в сфере урегулирования просроченной задолженности.