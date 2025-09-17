Рост стоимости бензина в рознице опережает инфляцию уже восьмую неделю подряд - Росстат
19:25 17.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Рост стоимости бензина на АЗС в России с начала 2025 года по 15 сентября составил 7,69%, что существенно выше уровня инфляции за тот же период (4,08%), следует из данных Росстата.
Рост стоимости бензина в рознице опережает инфляцию уже восьмую неделю подряд (с 22 июля), до этого он был ниже среднего увеличения уровня цен по стране.
Дизель же дорожает на АЗС с начала 2025 года по 15 сентября существенно ниже уровня инфляции (2,55% против 4,08%).
