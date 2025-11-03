0
НОВОСТИ

Киев получит от Бртании крылатые ракеты ля нанесения ударов вглубь РФ - Bloomberg

14:40 03.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Великобритании отправило Украине дополнительные крылатые ракеты класса воздух — земля Storm Shadow, чтобы позволить Киеву продолжить кампанию по нанесению ударов вглубь РФ. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их информации, поставка была осуществлена на фоне обеспокоенности Лондона отказом президента США Дональда Трампа отправлять Киеву ракеты дальнего действия Tomahawk и в стремлении обеспечить Украину боеприпасами в преддверии зимы.

Агентство отметило, что правительство Великобритании официально не публикует данные о поставках ракет Storm Shadow Украине.



