Киев получит от Бртании крылатые ракеты ля нанесения ударов вглубь РФ - Bloomberg
14:40 03.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По их информации, поставка была осуществлена на фоне обеспокоенности Лондона отказом президента США Дональда Трампа отправлять Киеву ракеты дальнего действия Tomahawk и в стремлении обеспечить Украину боеприпасами в преддверии зимы.
Агентство отметило, что правительство Великобритании официально не публикует данные о поставках ракет Storm Shadow Украине.
