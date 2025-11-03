Ради защиты общих интересов Китай готов укреплять отношения с РФ - Ли Цян
13:40 03.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«В настоящее время в международной обстановке происходят кардинальные перемены. Китайская сторона готова с российскими коллегами в духе важных договоренностей наших лидеров укреплять стратегический диалог, укреплять взаимодействие во всех областях, чтобы эффективнее защищать наши интересы в области развития и безопасности. Я готов с вами обменяться мнениям по вопросам, которые представляют общие интересы», — сказал Ли Цян в ходе встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным в узком составе.
Он отметил, что в этом году в России и Китае прошли мероприятия, посвященные 80-летней годовщине Победы в Великой Отечественной и Второй мировой войне, а также победы над милитаристской Японией.
«Наши страны провели торжественные мероприятия, в рамках которых наша дружба дальше углубилась. В рамках этих мероприятий наши лидеры в этом году уже дважды встречались, направляя развитие российско-китайских отношений на высоком уровне», — рассказал Ли Цян.
