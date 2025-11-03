На Троекуровском кладбище похоронили актера Анатолия Меньщикова

15:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

роб с телом заслуженного артиста РФ Анатолия Меньщикова похоронили на Троекуровском кладбище, передает корреспондент ТАСС.



Меньщиков похоронен на 21-м участке Троекуровского кладбища, который также называют аллей актеров. Рядом упокоены народный артист РСФСР Валерий Усков и народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко.



Церемония прощания с актером прошла сегодня, 3 ноября, в Большом фойе Государственного академического театра им. Евгения Вахтангова. Она длилась около двух часов. «Хочу сказать, что, дядя Толя, нам будет очень вас не хватать. Вы были настоящим человеком театра — и тут вас все очень любили. На таких людях держится театр: соль своей жизни они проживают в нем и незаметно его укрепляют. Спасибо вам за службу», — сказал главный режиссер театра Анатолий Шульев.





