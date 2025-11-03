0
На фоне роста расходов на оборону экономика Финляндии падает - СМИ

20:20 03.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Финляндии направляют миллиарды евро на оборону и вынуждены после вступления в НАТО соблюдать требования альянса по расходам на оборону, в то время как экономика страны падает, а безработица растет. Об этом говорится в статье, опубликованной в газете Der Tagesspiegel.

«Финляндия вкачивает миллиарды в оборону, в то время как экономика годами падает, а уровень безработицы стремительно растет», — отмечается в материале. Автор указал на то, что страна оказалась перед дилеммой, когда вынуждена увеличивать расходы на оборону и одновременно держать на плаву слабеющую экономику. При этом безработица среди молодежи достигла критического показателя, увеличившись до 23%.


