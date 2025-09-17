0
0
69
НОВОСТИ

Герасимов: Наши войска в зоне СВО наступают практически на всех направлениях

21:40 17.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские войска в зоне специальной военной операции наступают практически на всех направлениях. Об этом заявил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.

«Наши войска в зоне специальной военной операции наступают практически на всех направлениях. При этом наиболее упорные бои развернулись на красноармейском направлении, где противник любыми способами, не считаясь с потерями, безуспешно стремится остановить наше наступление и перехватить инициативу», — отметил Герасимов.

