Герасимов: Наши войска в зоне СВО наступают практически на всех направлениях
21:40 17.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские войска в зоне специальной военной операции наступают практически на всех направлениях. Об этом заявил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.
«Наши войска в зоне специальной военной операции наступают практически на всех направлениях. При этом наиболее упорные бои развернулись на красноармейском направлении, где противник любыми способами, не считаясь с потерями, безуспешно стремится остановить наше наступление и перехватить инициативу», — отметил Герасимов.
