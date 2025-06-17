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Конфликт Израиля и Ирана идет по пути галопирующей эскалации — Песков

14:32 17.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Развитие конфликта Израиля и Ирана идет по пути галопирующей эскалации, уровень ее непредсказуемости абсолютный. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Ситуация тревожная. Конечно же, мы видели и слышали эти заявления (призыв президента США Дональда Трампа к жителям Тегерана эвакуироваться и намеки премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на необходимость физического уничтожения духовного лидера Ирана — прим. ТАСС)», — сказал Песков. «Ситуация пока идет по пути дальнейшей эскалации, галопирующей эскалации. Уровень непредсказуемости абсолютный», — подчеркнул он.

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