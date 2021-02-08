Иран не считает выплату компенсации США условием для возвращения к контактам по СВПД
09:05 08.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Тегеран не считает, что предоставление Вашингтоном компенсации является условием для возобновления контактов по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по ядерной программе Ирана. Об этом заявил в воскресенье в эфире телеканала CNN глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.
Министр подчеркнул, что "США следует снять санкции" против Ирана. Вместе с тем он добавил, что "компенсация никогда не являлась предварительным условием". "Мы говорили, что этот вопрос можно обсудить, когда США вернутся к участию в соглашении", - пояснил Зариф.
Глава МИД подчеркнул, что администрация нового президента США Джо Байдена "должна ясно дать понять", что "действия [бывшего] президента [США Дональда] Трампа не будут повторены". По мнению министра, Вашингтону следует "предоставить гарантии этого Ирану и другим участникам соглашения".
Иран и постоянные члены Совета Безопасности ООН (Россия, Великобритания, Китай, США и Франция), а также Германия в 2015 году выработали СВПД, который ограничивал ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций ООН и односторонних ограничительных мер США и Евросоюза. Президентом США в то время был демократ Барак Обама. В мае 2018 года республиканская администрация Трампа объявила о выходе Соединенных Штатов из СВПД и ввела против исламской республики экономические санкции.
Демократ Байден, который является сейчас президентом США, ранее заявлял о готовности возобновить участие Вашингтона в ядерной сделке с Тегераном.
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