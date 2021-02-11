0
0
0
НОВОСТИ

Зеленский съездил в Донбасс на передовую линию конфликта

18:40 11.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг посетил позиции войск, которые находятся непосредственно у линии соприкосновения в Донбассе. Об этом сообщила пресс-служба главы украинского государства.

"Во время рабочей поездки в Донецкую область президент Украины Владимир Зеленский посетил передовую в зоне проведения операции объединенных сил (зона силовой операции в регионе - прим. ТАСС). Глава государства ознакомился с оперативной ситуацией в нескольких сотнях метров от линии соприкосновения и пообщался с военнослужащими", - говорится в сообщении.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

17:40 11.02.2021
Более 20 израильтян подозреваются в незаконной продаже крылатых ракет
0
136
17:12 11.02.2021
Переименование Московского проспекта в честь Бандеры в Киеве отменил суд
0
181
17:00 11.02.2021
Автобус с россиянами попал в ДТП в Норвегии
0
177
16:32 11.02.2021
ЕК улучшила свои ожидания по поводу восстановления мировой экономики в 2021 году
0
219
16:16 11.02.2021
Сбер предлагает держателям карт отказаться от пластика
0
307
16:12 11.02.2021
ЕС начал обсуждение новых антироссийских санкций из-за ситуации с Навальным - Bloomberg
0
291
16:00 11.02.2021
Проект новой Конституции Белоруссии будет вынесен на референдум в 2022 году - Лукашенко
0
246
15:32 11.02.2021
Террористы из "Хайят Тахрир аш-Шам" готовят боевиков для терактов в РФ - источник
0
274
15:22 11.02.2021
В Подмосковье мобилизовано рекордное число техники на период снегопадов
0
280
15:12 11.02.2021
Учебники под редакцией Мединского могут появиться в российских школах
0
299

Возврат к списку