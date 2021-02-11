Зеленский съездил в Донбасс на передовую линию конфликта

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг посетил позиции войск, которые находятся непосредственно у линии соприкосновения в Донбассе. Об этом сообщила пресс-служба главы украинского государства.

"Во время рабочей поездки в Донецкую область президент Украины Владимир Зеленский посетил передовую в зоне проведения операции объединенных сил (зона силовой операции в регионе - прим. ТАСС). Глава государства ознакомился с оперативной ситуацией в нескольких сотнях метров от линии соприкосновения и пообщался с военнослужащими", - говорится в сообщении.