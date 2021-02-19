Суд дал 5 лет условно экс-главе Хабаровского края Ишаеву за растрату 7,5 млн рублей
15:32 17.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Замоскворецкий суд Москвы в среду приговорил к 5 годам колонии условно бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, признав его виновным в растрате 7,5 млн рублей, принадлежащих ПАО "НК "Роснефть". Об этом сообщает корр. ТАСС из зала суда.
"Признать Ишаева виновным по ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 160 и ч. 4 ст. 160 УК РФ (покушение на растрату, растрата с использованием служебного положения в особо крупном размере) и назначить ему 5 лет колонии условно", - говорится в приговоре.
Другой фигурант дела - экс-директор представительства "Роснефти" в Хабаровском крае Геннадий Кондратов - осужден на 3 года колонии условно со штрафом 400 тыс. рублей.
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