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НОВОСТИ

Стоимость биткойна впервые превысила $56 тыс.

10:00 20.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Биткойн в ходе торговой сессии рос на 8,86% и в пике достигал $56,175 тыс. Об этом свидетельствуют данные торгов на 00:17 мск. Таким образом, цена криптовалюты обновила исторический максимум.

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