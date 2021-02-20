Доля граждан старше 60 лет среди вакцинированных от коронавируса составляет 45% - Голикова

11:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Доля вакцинированных от коронавируса граждан старше 60 лет составляет 45% от общего числа привитых, однако этот показатель остается недостаточным и его необходимо наращивать. Об этом в субботу сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании правительства по вопросу вакцин для профилактики коронавируса.

"На сегодняшний день в целом в Российской Федерации доля вакцинированных граждан старше 60 лет составляет 45%. Но тем не менее мы считаем эти показатели еще недостаточными и просим регионы эту позицию наращивать еженедельно", - сказала она.