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Роскосмос отчитался о выполнении гособоронзаказа

13:00 20.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Роскосмос в прошлом году смог полностью выполнить гособоронзаказ. Об этом доложил президенту РФ Владимиру Путину генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"Гособоронзаказ выполнен на 100%", - сказал он.

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