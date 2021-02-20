Кремль встревожен набирающей силу реакционной тенденцией на Украине - Песков

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кремль обеспокоен тем, что на Украине набирает силу тенденция к политической реакции. Об этом в субботу заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя санкции Киева против лидера партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука и других граждан.

"Это очень тревожная информация. Тревожная она, потому что мы видим набирающую силу реакционную тенденцию на Украине", - сказал Песков.