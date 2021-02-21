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НОВОСТИ

Облачную и довольно теплую погоду предсказывают синоптики на 21 февраля в Москве

09:30 21.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Облачная погода, снег и гололедица ожидаются в Москве и Подмосковье в воскресенье, сообщается на сайте Гидрометцентра России. Днем в столице от пяти до семи градусов мороза, ночью похолодает до 15 градусов.

Южный ветер в Московском регионе не превысит 10 м/с. Желтый уровень опасности из-за гололедицы будет действовать в Москве и Подмосковье до 11:00 мск понедельника.

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