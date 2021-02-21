США продолжают лидировать по числу смертей от COVID-19

10:21 Источник: Интерфакс

Число выявленных заражений коронавирусом в мире с начала пандемии на утро воскресенья составило 111 млн 73 тыс., свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 2 млн 460 тыс. 483, выздоровели более 85 млн человек. В число стран с 10 млн и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено 28 млн 76 тыс. 756 инфицированных COVID-19, зафиксировано 497 тыс. 697 летальных исходов, излечились более 18 млн человек.