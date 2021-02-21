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НОВОСТИ

Названы примерные сроки поставки танков "Армата" Минобороны РФ

13:06 21.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Серийные поставки основных боевых танков Т-14 "Армата" Министерству обороны РФ начнутся в 2002 году. Об этом журналистам на международной выставке вооружений IDEX 2021 сообщил генеральный директор - главный конструктор Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения (УКБТМ, входит в концерн "Уралвагонзавод" госкорпорации "Ростех") Андрей Терликов.

"С 2022 года мы выйдем на устойчивые серийные поставки этих машин", - проинформировал Терликов.

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