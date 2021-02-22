Власти Австралии: Facebook стремится показать свою власть... мы не потерпим этого
09:00 22.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Федеральное правительство Австралии перестанет использовать социальную сеть Facebook ("Фейсбук") для рекламных кампаний и социальных проектов из- за ограничений, введенных компанией для всех пользователей Австралии на прошлой неделе. Об этом в понедельник заявил министр торговли, туризма и инвестиций Саймон Бермингем.
"Мы откажемся от рекламных кампаний [в Facebook] поскольку они необоснованно блокируют сайты, стремясь показать свою власть или оказать влияние на нашу демократию. Мы не потерпим этого и продолжим придерживаться своего законодательства. Мы настоятельно призываем Facebook признать, что он должен вести себя также, как любой другой публикатор контента", - сказал Бермингем в эфире радиостанции Эй-би-си.
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