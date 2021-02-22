Главы МИД ЕС обсудят "грубое нарушение Россией своих международных обязательств" в деле Навального

10:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Совет ЕС на уровне глав МИД обсудит на встрече в Брюсселе в понедельник, какие меры Евросоюз мог бы принять в ответ на отказ России принимать во внимание постановление Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) с требованием освободить блогера Алексея Навального. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель по прибытии на встречу.

По его утверждению, отказ России принимать во внимание немотивированное решение ЕСПЧ, расцененное Москвой как грубое вмешательство в работу суверенной судебной системы, - это "грубое нарушение Россией своих международных обязательств". "Министры проведут интенсивную дискуссию о том, как ЕС может ответить на это", - сказал Боррель.