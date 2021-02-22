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Если Запад продолжит политику эскалации напряженности, Минск примет меры - Минобороны

13:10 22.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Белоруссия примет дополнительные меры в сфере безопасности в случае продолжения Западом политики эскалации напряженности. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны республики по итогам брифинга начальника департамента международного военного сотрудничества оборонного ведомства генерал-майора Олега Воинова перед военными атташе, аккредитованными при министерстве обороны.

"Доведено, что в случае продолжения странами Запада политики эскалации напряженности Республика Беларусь оставляет за собой право предпринять в 2021 году ряд дополнительных шагов в области национальной безопасности", - отмечается в сообщении Минобороны.

Ссылаясь на информацию Воинова, в пресс-службе отметили, что в 2020 году влияние на состояние международного военного сотрудничества оказали пандемия и "неуважительное отношение ряда государств к волеизъявлению белорусского народа". "Реакция на выборы Президента Республики Беларусь была политизированной и не направлена на развитие добрососедских отношений", - приводит пресс- служба слова главы департамента Минобороны. В связи с этим, заявили в Минобороны, "создавшаяся ситуация (совокупность внешних и внутренних угроз безопасности) потребовала переоценки военно-политической обстановки".

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