Если Запад продолжит политику эскалации напряженности, Минск примет меры - Минобороны
13:10 22.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Доведено, что в случае продолжения странами Запада политики эскалации напряженности Республика Беларусь оставляет за собой право предпринять в 2021 году ряд дополнительных шагов в области национальной безопасности", - отмечается в сообщении Минобороны.
Ссылаясь на информацию Воинова, в пресс-службе отметили, что в 2020 году влияние на состояние международного военного сотрудничества оказали пандемия и "неуважительное отношение ряда государств к волеизъявлению белорусского народа". "Реакция на выборы Президента Республики Беларусь была политизированной и не направлена на развитие добрососедских отношений", - приводит пресс- служба слова главы департамента Минобороны. В связи с этим, заявили в Минобороны, "создавшаяся ситуация (совокупность внешних и внутренних угроз безопасности) потребовала переоценки военно-политической обстановки".
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