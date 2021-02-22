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По делу навального ЕС вводит санкции против руководителей ряда силовых структур РФ - СМИ

16:30 22.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министры иностранных дел ЕС в понедельник на встрече в Брюсселе согласовали решение о введении против России дополнительных индивидуальных санкций против руководителей ряда силовых структур. Об этом сообщило в понедельник агентство Рейтер со ссылкой на дипломатический источник в Брюсселе.

"Главы МИД договорились начать процедуру введения санкций в отношении российских граждан по делу Навального", - сообщило агентство.

По его информации, в черный список предложено внести главу Следственного комитета России, главу Федеральной службы исполнения наказаний, генпрокурора и командующего Росгвардией. Всем российским силовикам хотят на год запретить въезд в страны ЕС, им также будет запрещено держать деньги в банках в ЕС.

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