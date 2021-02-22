Ресурсы Google снимают запрет на политическую рекламу
19:35 22.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
латформы американской компании Google возобновят со среды размещение политической рекламы, приостановленное после беспорядков 6 января в Капитолии. Об этом в понедельник сообщает информационный портал "Аксиос".
Запрет, вступивший в силу 13 января, предполагает, что рекламодатели не могут размещать какую-либо политическую рекламу на платформах компании. Об этом говорилось в письме, которое пользователи получили в прошлом месяце. После снятия ограничений рекламодателям для возобновления покупки рекламы необходимо будет использовать инструмент самообслуживания на портале Google Ads ("Гугл эдс").
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