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НОВОСТИ

Ресурсы Google снимают запрет на политическую рекламу

19:35 22.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

латформы американской компании Google возобновят со среды размещение политической рекламы, приостановленное после беспорядков 6 января в Капитолии. Об этом в понедельник сообщает информационный портал "Аксиос".

Запрет, вступивший в силу 13 января, предполагает, что рекламодатели не могут размещать какую-либо политическую рекламу на платформах компании. Об этом говорилось в письме, которое пользователи получили в прошлом месяце. После снятия ограничений рекламодателям для возобновления покупки рекламы необходимо будет использовать инструмент самообслуживания на портале Google Ads ("Гугл эдс").

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