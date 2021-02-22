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НОВОСТИ

ЕС и США договорились вместе противодействовать России и Китаю - Боррель

20:21 22.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министры иностранных дел стран ЕС в ходе видеоконференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном приняли решение тесно координировать свои шаги по противодействию России и Китаю. Об этом заявил в понедельник верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС на уровне глав МИД.

"Это был крайне насыщенный разговор, мы подтвердили свое намерение вместе отвечать на внешние вызовы, включая противодействие России и Китаю", - заявил он.

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