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В ближайшие дни в ряде регионов РФ ожидается аномальный холод - Гидрометцентр

10:10 23.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Температура ниже нормы на 10-12 градусов ожидается в Заволжье, Тюменской области, на юге Западной Сибири и Урале до конца февраля. Температура будет опускаться до 35 градусов мороза в данных регионах, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Заволжье, Урал, Тюменская область, юг Западной Сибири окажутся очень устойчивыми и не поддадутся влиянию западного циклона. Они будут хранить верность зиме. Аномалии будут минус 10-12 градусов. Там температура 30-35 градусов мороза будет актуальна", - сообщил он.

По словам Вильфанда, такая холодная погода в данных регионах сохранится до конца февраля. "Холод захватит буквально все регионы от Волги до Тихого океана. Только на самом юге Сибири, на юге Красноярского края, в Хакасии, Туве, на юге Иркутской области температура будет выше нормы на 4-8 градусов", - отметил метеоролог.

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