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НОВОСТИ

В Ереване задержаны 25 участников акции протеста против премьера

12:20 23.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники полиции Армении во вторник на акции протеста против премьер-министра Никола Пашиняна в Ереване задержали 25 человек. Об этом сообщили корр. ТАСС в пресс-службе силового ведомства.

"В настоящий момент задержано 25 граждан", - отметили в пресс-службе полиции.

Во вторник утром около ста сторонников "Движения за спасение родины" попытались заблокировать входы третьего корпуса здания правительства, куда должен был прибыть Пашинян. Однако полиция организовала оцепление, и он под охраной смог пройти внутрь.

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