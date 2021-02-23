В Ереване задержаны 25 участников акции протеста против премьера
12:20 23.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"В настоящий момент задержано 25 граждан", - отметили в пресс-службе полиции.
Во вторник утром около ста сторонников "Движения за спасение родины" попытались заблокировать входы третьего корпуса здания правительства, куда должен был прибыть Пашинян. Однако полиция организовала оцепление, и он под охраной смог пройти внутрь.
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