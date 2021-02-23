Вакцинацию от ковида могут сделать обязательной в испанской Галисии - СМИ
15:10 23.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По его информации, региональные власти могут одобрить соответствующую инициативу уже в ближайшее время. В большинстве случаев за необоснованный отказ сделать прививку будет грозить штраф от 1 тыс. до 3 тыс. евро. При этом, как уточняет телеканал, санкция может достигать 60 тыс. евро.
Кампания по вакцинации началась в Испании 27 декабря прошлого года. Всего в королевстве было сделано более 3 млн прививок от коронавируса. В настоящий момент вакцинация в стране является добровольной. 18 февраля в автономном сообществе Мадрид сообщили, что планируют начать массовую вакцинацию населения в апреле.
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