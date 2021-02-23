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Вакцинацию от ковида могут сделать обязательной в испанской Галисии - СМИ

15:10 23.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти испанского автономного сообщества Галисия могут обязать население вакцинироваться от коронавируса нового типа. Об этом сообщил во вторник телеканал "Секста".

По его информации, региональные власти могут одобрить соответствующую инициативу уже в ближайшее время. В большинстве случаев за необоснованный отказ сделать прививку будет грозить штраф от 1 тыс. до 3 тыс. евро. При этом, как уточняет телеканал, санкция может достигать 60 тыс. евро.

Кампания по вакцинации началась в Испании 27 декабря прошлого года. Всего в королевстве было сделано более 3 млн прививок от коронавируса. В настоящий момент вакцинация в стране является добровольной. 18 февраля в автономном сообществе Мадрид сообщили, что планируют начать массовую вакцинацию населения в апреле.

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