Священник в Бурятии освятил автозак
18:35 23.02.2021
Иеромонах Николай (Щербаков), настоятель Свято-Никольского храма в Улан-Удэ в Бурятии по сложившейся традиции посетил управление по контролю за оборотом наркотиков, сообщает МВД республики. Он освятил кабинеты здания Управления и служебные автомобили особым чином, именуемым «Освящение колесницы». Среди освященного транспорта был и автозак.
Помимо этого настоятель провел с правоохранителями беседу о духовно-нравственном воспитании молодежи и необходимости духовной работы для каждого взрослого человека. Пожелал коллективу крепости духа, успехов в службе и крепкого здоровья и встретился с начальником Управления наркоконтроля.
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