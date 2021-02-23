Священник в Бурятии освятил автозак

18:35

Иеромонах Николай (Щербаков), настоятель Свято-Никольского храма в Улан-Удэ в Бурятии по сложившейся традиции посетил управление по контролю за оборотом наркотиков, сообщает МВД республики. Он освятил кабинеты здания Управления и служебные автомобили особым чином, именуемым «Освящение колесницы». Среди освященного транспорта был и автозак.

Помимо этого настоятель провел с правоохранителями беседу о духовно-нравственном воспитании молодежи и необходимости духовной работы для каждого взрослого человека. Пожелал коллективу крепости духа, успехов в службе и крепкого здоровья и встретился с начальником Управления наркоконтроля.