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НОВОСТИ

Священник в Бурятии освятил автозак

18:35 23.02.2021

Иеромонах Николай (Щербаков), настоятель Свято-Никольского храма в Улан-Удэ в Бурятии по сложившейся традиции посетил управление по контролю за оборотом наркотиков, сообщает МВД республики. Он освятил кабинеты здания Управления и служебные автомобили особым чином, именуемым «Освящение колесницы». Среди освященного транспорта был и автозак.

Помимо этого настоятель провел с правоохранителями беседу о духовно-нравственном воспитании молодежи и необходимости духовной работы для каждого взрослого человека. Пожелал коллективу крепости духа, успехов в службе и крепкого здоровья и встретился с начальником Управления наркоконтроля.

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