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Новосибирск: Считавшийся погибшим на пожаре подросток найден живым

19:20 23.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Тринадцатилетний мальчик, считавшийся погибшим на пожаре в частном секторе в Новосибирске, обнаружен живым. Об этом сообщила журналистам во вторник старший помощник руководителя управления СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

Ранее сообщалось о трех детях, которые, по предварительным данным, погибли на пожаре в Кировском районе Новосибирска. Останки двух младших детей были обнаружены после ликвидации возгорания. "13-летнего мальчика нашли живым", - сказала Кулешова, не уточнив состояния здоровья ребенка.

Возгорание в Кировском районе Новосибирска произошло около 12:00 (08:00 мск), к моменту прибытия пожарных горели два дома. В двухэтажном бревенчатом доме площадью 48 кв. метров горела крыша, она обрушилась, другой дом горел по всей площади - 63 кв. метра, кровля и перекрытия в нем также обрушились. Кроме того, между домами огнем была охвачена хозяйственная постройка площадью 100 кв. метров.

По факту произошедшего следователями в Новосибирске возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам"), прокуратурой организована проверка пожарной безопасности. После начала возгорания хозяева одного из домов и их 16-летний сын смогли эвакуироваться, но, со слов родителей, в доме еще находилось трое детей: два мальчика 2008 и 2016 годов рождения и девочка 2019 года рождения. Останки младших детей - мальчика и девочки - позднее были обнаружены на месте пожара.

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