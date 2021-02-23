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Происхождение частиц незаявленного урана на ряде своих объектов Иран пока не объяснил - МАГАТЭ

20:30 23.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Ирана пока не объяснили происхождение частиц незаявленных ядерных материалов на ряде своих объектов. Об этом сообщил во вторник генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

"Что касается другого упомянутого вами вопроса, темы, по которой нам все еще нужны пояснения, темы, по которой Ирану необходимо ответить и дать нам ответы - по частицам урана и других материалов, найденных в местах, где их не должно было находиться, то процесс продолжается. Он пока не дал позитивных результатов. Эта деятельность продолжается", - заявил глава МАГАТЭ. Он выступил на интернет-семинаре, который был организован вашингтонской неправительственной организацией "Инициатива по сокращению ядерной угрозы".

По словам Гросси, он предоставит отчет на эту тему "на следующей неделе, когда Совет управляющих МАГАТЭ соберется на весеннюю сессию".

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