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Республиканцы поддержат кандидатуру Трампа на выборах в 2024 году - Ромни

09:32 24.02.2021 Источник: Газета.Ru

Республиканцы поддержат кандидатуру экс-президента США Дональда Трампа в случае, если он решит вновь принять участие в выборах главы государства. Такое мнение в интервью газете The New York Times высказал сенатор-республиканец Митт Ромни.

Он выразил уверенность, что Трамп и дальше «будет играть роль» в Республиканской партии. По словам Ромни, у бывшего главы Белого дома есть «гораздо больше влияния в партии, чем у кого бы то ни было».

«Не знаю, будет ли он выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах 2024 года, но если будет, то я практически уверен, что он выиграет номинацию,» — сказал сенатор.

Ромни также заявил, что сам он не станет голосовать за Трампа, как не делал это и в прошлый раз.

До этого СМИ писали, что Трамп не будет участвовать в президентских выборах в 2024 году.  Газета.Ru

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