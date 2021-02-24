ЮНЕСКО: Более 130 стран мира не получили ни одной дозы вакцины от COVID-19

19:00 Источник: Интерфакс

Более 130 стран мира не получили ни одной дозы вакцины от коронавируса, сообщил генеральный директор ЮНЕСКО Одрэ Азуле.

"Когда кампании по вакцинации были объявлены по всему миру, мировое сообщество вздохнуло с облегчением. Без солидарности мы далеки от достижения этой цели, поскольку более 130 стран еще не получили ни одной дозы вакцины, а наиболее уязвимые слои населения до сих пор не защищены", - сообщил Азуле, слова которого привели в пресс-службе ЮНЕСКО.