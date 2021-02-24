0
0
71
НОВОСТИ

ЮНЕСКО: Более 130 стран мира не получили ни одной дозы вакцины от COVID-19

19:00 24.02.2021 Источник: Интерфакс

Более 130 стран мира не получили ни одной дозы вакцины от коронавируса, сообщил генеральный директор ЮНЕСКО Одрэ Азуле.

"Когда кампании по вакцинации были объявлены по всему миру, мировое сообщество вздохнуло с облегчением. Без солидарности мы далеки от достижения этой цели, поскольку более 130 стран еще не получили ни одной дозы вакцины, а наиболее уязвимые слои населения до сих пор не защищены", - сообщил Азуле, слова которого привели в пресс-службе ЮНЕСКО.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

16:34 24.02.2021
БМП-3 и БТР-МДМ проверили на стрессоустойчивость
0
61
14:12 24.02.2021
Отказ от службы по призыву сейчас не обсуждается - Песков
0
83
11:05 24.02.2021
В Госдуме назвали ложью слова Пашиняна о неэффективности «Искандеров»
0
116
09:05 24.02.2021
Пашинян заявил, что российские «Искандеры» неработоспособны
0
123
13:06 21.02.2021
Названы примерные сроки поставки танков "Армата" Минобороны РФ
0
448
11:00 21.02.2021
Макрон: НАТО продолжает бороться с геополитической логикой, которой больше нет
0
461
10:30 20.02.2021
Корабли КНР вошли в зону у спорных с Японией островов - Kyodo
0
557
09:30 20.02.2021
США привержены укреплению Вооруженных сил Украины с целью противостояния РФ - Пентагон
0
553
20:30 19.02.2021
Германия готова сохранить свое военное присутствие в Афганистане
0
438
20:20 19.02.2021
Меркель: В последние годы "не удалось продвинуться вперед в деле сохранения территориальной целостности Украины"
0
437

Возврат к списку