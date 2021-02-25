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НОВОСТИ

Сергей Рябков призвал к сокращению роли доллара в РФ

09:20 25.02.2021 Источник: Эхо Москвы

Замминистра иностранных дел Сергей Рябков призвал к сокращению роли доллара в России. В интервью агентству Bloomberg он мотивировал это тем, что американская администрация Джо Байдена грозит ужесточить санкции в отношении Москвы. По мнению Рябкова, России следует отгородить себя от финансовой и экономической системы США, которую он назвал «ядовитым источником постоянных враждебных действий».  Эхо Москвы

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