Сергей Рябков призвал к сокращению роли доллара в РФ
09:20 25.02.2021 Источник: Эхо Москвы
Замминистра иностранных дел Сергей Рябков призвал к сокращению роли доллара в России. В интервью агентству Bloomberg он мотивировал это тем, что американская администрация Джо Байдена грозит ужесточить санкции в отношении Москвы. По мнению Рябкова, России следует отгородить себя от финансовой и экономической системы США, которую он назвал «ядовитым источником постоянных враждебных действий». Эхо Москвы
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