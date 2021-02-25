0
0
46
НОВОСТИ

Премьер Армении уволил главу Генштаба ВС, который потребовал отставки правительства

12:05 25.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Армении Никол Пашинян уволил начальника Генерального штаба ВС, генерал-полковника Оника Гаспаряна, который вместе с 40 высокопоставленными офицерами потребовал его отставки. С таким заявлением он выступил в ходе прямого эфира на своей странице в "Фейсбуке".

"Я сегодня принял решение уволить начальника генштаба и его первого заместителя. Министр обороны уже готовит соответствующее решение о назначении нового главы генштаба и его заместителей", - отметил он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

12:20 25.02.2021
Число дезертиров в ВС РФ сократилось на 10%
0
36
12:00 25.02.2021
Пашинян заявил о попытке военного переворота в Армении
0
78
11:35 25.02.2021
ВС Армении требуют отставки премьер-министра и правительства - заявление генштаба
0
115
11:32 25.02.2021
Армения начинает реформу армии при сотрудничестве с РФ
0
117
11:23 25.02.2021
Началось голосование по выбору памятника на Лубянской площади
0
139
11:20 25.02.2021
В России выявили 11 198 заразившихся коронавирусом за сутки
0
134
11:05 25.02.2021
Нефть умеренно дорожает на оптимистичных прогнозах спроса на топливо
0
168
11:00 25.02.2021
Большинство россиян хотят получать дополнительную пенсию от работодателей - опрос
0
165
10:32 25.02.2021
Список богатейших россиян возглавил Алексей Мордашов
0
191
10:20 25.02.2021
Ремонт Капитолия США после "штурма"обойдется более чем в $30 млн
0
185

Возврат к списку