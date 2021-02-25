Премьер Армении уволил главу Генштаба ВС, который потребовал отставки правительства
12:05 25.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Армении Никол Пашинян уволил начальника Генерального штаба ВС, генерал-полковника Оника Гаспаряна, который вместе с 40 высокопоставленными офицерами потребовал его отставки. С таким заявлением он выступил в ходе прямого эфира на своей странице в "Фейсбуке".
"Я сегодня принял решение уволить начальника генштаба и его первого заместителя. Министр обороны уже готовит соответствующее решение о назначении нового главы генштаба и его заместителей", - отметил он.
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