В Кремле с тревогой следят за развитием ситуации в Армении - Песков
13:00 25.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
В Кремле с тревогой следят за развитием ситуации в Армении, но считают это исключительно внутренним делом страны. Об этом заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее в четверг Генштаб ВС Армении распространил заявление, в котором говорилось, что в связи с создавшейся ситуацией военные требуют отставки премьер-министра и правительства, а также рекомендуют воздержаться от применения силы. В генштабе заявили, что "премьер и правительство не в состоянии принимать адекватные решения в кризисной ситуации". Премьер-министр Армении Никол Пашинян после этого уволил начальника Генерального штаба ВС, генерал-полковника Оника Гаспаряна. Пашинян назвал требование Генштаба ВС о его отставке попыткой военного переворота и призвал своих соратников прийти на площадь Республики.
"Мы с тревогой наблюдаем за развитием ситуации в Армении, - сказал Песков, отвечая на вопрос об отношении Кремля к происходящему. - И считаем это исключительно внутренним делом Армении, нашего очень важного и близкого союзника на Кавказе".
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