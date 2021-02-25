Писатель Егор Холмогоров высказался за установку памятника князю Александру Невскому на Лубянке
18:15 25.02.2021
На Лубянке лучше установить памятник князю Александру Невскому, полагает публицист, писатель и блогер Егор Холмогоров. «Он зовет нас, русских, к возрождению и новым победам, во имя святой и вечной Русской Земли, которой всю жизнь служил великий князь», - считает блогер, по мнению которого, среди исторических деятелей второй претендент на место на Лубянской площади Феликс Дзержинский не входит даже в первую сотню. «Даже если бы мы не считали его отрицательным историческим персонажем, он не может сравниться с Владимиром Мономахом и Андреем Боголюбским, Иваном Калитой и Иваном III, Меньшиковым и Потемкиным, Бенкендорфом и Муравьевым-Виленским», - отмечает Холмогоров.
«Восстанавливать Дзержинского - вступать на путь, ведущий к его новому сносу, новому 91-му, но только на пути будут еще революция и гражданская война. Каково будет нашим спецслужбам и полиции противостоять революции и террору, если их символом будет назначен революционер и террорист?», - полагает публицист.
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