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НОВОСТИ

Путин и Пашинян обсудили по телефону ситуацию в Армении

19:18 25.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили ситуацию в республике. О телефонном разговоре, который состоялся по инициативе армянской стороны, сообщил в четверг пресс- секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Была обсуждена ситуация в Армении", - сообщил он. "Путин высказался в пользу сохранения порядка и спокойствия в Армении, урегулирования ситуации в рамках закона", - отметил пресс-секретарь. "Глава российского государства также призвал все стороны к сдержанности", - добавил Песков.

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