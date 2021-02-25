Путин и Пашинян обсудили по телефону ситуацию в Армении

19:18 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили ситуацию в республике. О телефонном разговоре, который состоялся по инициативе армянской стороны, сообщил в четверг пресс- секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Была обсуждена ситуация в Армении", - сообщил он. "Путин высказался в пользу сохранения порядка и спокойствия в Армении, урегулирования ситуации в рамках закона", - отметил пресс-секретарь. "Глава российского государства также призвал все стороны к сдержанности", - добавил Песков.