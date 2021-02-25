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Саммит ЕС согласился с необходимостью ограничения трансграничных поездок

23:00 25.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз должен продолжать ограничивать трансграничные поездки в Евросоюзе в рамках борьбы с пандемией коронавируса. Об этом заявил в четверг глава Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции по итогам первого дня онлайн-саммита ЕС.

"В настоящее время необходимо ограничить несущественные поездки. Мы приветствуем принятие двух рекомендаций совета, согласно которым ограничения могут вводиться в соответствии с принципами пропорциональности и недискриминации", - сказал он и подчеркнул при этом, что "необходимо обеспечить беспрепятственный поток товаров и услуг в рамках единого рынка".

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