0
0
151
НОВОСТИ

Оппозиция Армении встретится с Пашиняном только для обсуждения вопроса о его отставке

13:00 26.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Оппозиционное "Движение за спасение родины", которое с четверга перекрыло проспект Баграмяна рядом со зданием парламента Армении, готово встретиться с премьер-министром Николом Пашиняном только для обсуждения вопроса о его отставке. Об этом заявил в пятницу журналистам глава партии "Родина" Артур Ванецян, ранее возглавлявший Службу национальной безопасности республики.

"Да, мы готовы провести встречу с Николом Пашиняном и обсудить вопрос его отставки. Встреча для обсуждения другого вопроса не имеет смысла", - сказал он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

14:12 26.02.2021
Улучшения жизни в этом году ожидают лишь 20% россиян - опрос
0
32
14:05 26.02.2021
Технология создания солнечных панелей, поддержанная En+ Group, вошла в топ-10 лучших патентов 2020 года
0
53
14:00 26.02.2021
Додон сравнил Санду с "фюрером"
0
38
13:32 26.02.2021
Число привившихся от ковида в мире вдвое превысило количество заразившихся - подсчеты ТАСС
0
105
13:20 26.02.2021
Песков заявил, что пока рано говорить о введении единых паспортов вакцинации в РФ
0
132
13:05 26.02.2021
Женщина извлечена живой из-под завалов пристройки к дому в Нижнем Новгороде - ГУ МЧС
0
159
12:32 26.02.2021
В СПЧ высказались против лишения свободы за оскорбление ветеранов
0
192
12:20 26.02.2021
Космонавт Борисенко покидает отряд по рекомендации медкомиссии - ЦПК
0
182
12:05 26.02.2021
Дом в Нижнем Новгороде, в пристройке к которому произошел взрыв, не газифицирован - ГУ МЧС
0
215
12:00 26.02.2021
В Индии вводятся новые правила регулирования работы социальных сетей - СМИ
0
206

Возврат к списку