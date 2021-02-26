Число привившихся от ковида в мире вдвое превысило количество заразившихся - подсчеты ТАСС

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число привившихся от коронавируса в мире в два раза превысило количество заразившихся, следует из подсчетов ТАСС на основе данных властей, экспертов и СМИ.

К настоящему моменту уже вакцинировались примерно 227 млн человек (около 2,9% населения планеты), а коронавирусная инфекция была диагностирована у 113,1 млн.

При этом 75% всех привившихся - это жители восьми стран: США, Китая, Великобритании, Индии, Турции, Израиля, Бразилии, ОАЭ.