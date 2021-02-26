Число привившихся от ковида в мире вдвое превысило количество заразившихся - подсчеты ТАСС
13:32 26.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число привившихся от коронавируса в мире в два раза превысило количество заразившихся, следует из подсчетов ТАСС на основе данных властей, экспертов и СМИ.
К настоящему моменту уже вакцинировались примерно 227 млн человек (около 2,9% населения планеты), а коронавирусная инфекция была диагностирована у 113,1 млн.
При этом 75% всех привившихся - это жители восьми стран: США, Китая, Великобритании, Индии, Турции, Израиля, Бразилии, ОАЭ.
НОВОСТИ
- 14:12 26.02.2021
- Улучшения жизни в этом году ожидают лишь 20% россиян - опрос
- 14:05 26.02.2021
- Технология создания солнечных панелей, поддержанная En+ Group, вошла в топ-10 лучших патентов 2020 года
- 14:00 26.02.2021
- Додон сравнил Санду с "фюрером"
- 13:20 26.02.2021
- Песков заявил, что пока рано говорить о введении единых паспортов вакцинации в РФ
- 13:05 26.02.2021
- Женщина извлечена живой из-под завалов пристройки к дому в Нижнем Новгороде - ГУ МЧС
- 13:00 26.02.2021
- Оппозиция Армении встретится с Пашиняном только для обсуждения вопроса о его отставке
- 12:32 26.02.2021
- В СПЧ высказались против лишения свободы за оскорбление ветеранов
- 12:20 26.02.2021
- Космонавт Борисенко покидает отряд по рекомендации медкомиссии - ЦПК
- 12:05 26.02.2021
- Дом в Нижнем Новгороде, в пристройке к которому произошел взрыв, не газифицирован - ГУ МЧС
- 12:00 26.02.2021
- В Индии вводятся новые правила регулирования работы социальных сетей - СМИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать