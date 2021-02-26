Баку будет привлекать российские компании к восстановлению в Карабахе - Алиев

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Азербайджан будет привлекать российские компании к восстановительным работам в Нагорном Карабахе и ждет соответствующие предложения. Об этом заявил в пятницу президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью иностранным СМИ.

"Мы будем привлекать компании из дружественных стран. Россия и Азербайджан - это дружественные страны, поэтому, естественно, российские компании будут привлекаться. Они уже и сами могут проявлять интерес, потому что мы получаем уже заявки из различных стран по определенным видам работ", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.