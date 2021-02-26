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НОВОСТИ

Причиной штурма и обыска женского монастыря стало 20-летней давности

19:10 26.02.2021

Следственное управление СКР по Свердловской области и региональное ГУ МВД официально объяснили по какой причине произвели обыск в в Среднеуральском женском монастыре, сообщает URA.RU

Уголовное дело об убийстве трех человек (ч.2 ст. 105 УК) было возбуждено в 1999 году. Из троих подозреваемых двое уже получили реальные сроки в колонии, третий фигурант скрылся и был объявлен в розыск. 

"Мероприятия по установлению местонахождения указанного третьего фигуранта в настоящее время продолжаются", — сообщили URA.RU в пресс-службе управления СКР по региону.

Имени подозреваемого, в областном управлении СКР не назвали. 

"Проверочные мероприятия осуществлялись в рамках исполнения поручения Следственного комитета. Оперуполномоченные разыскивали ранее судимого за кражи гражданина, подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления", — рассказал URA.RU Валерий Горелых, руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области.

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