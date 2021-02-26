Глава Конституционного суда Украины отстранен от должности на месяц указом президента

20:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отстранении главы Конституционного суда Александра Тупицкого от исполнения обязанностей с 28 февраля сроком на один месяц. Соответствующий указ опубликован в пятницу на сайте офиса главы государства.



"Отстранить Тупицкого Александра Николаевича от должности судьи Конституционного суда Украины с 28 февраля 2021 года сроком на один месяц", - говорится в документе.



