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Глава Конституционного суда Украины отстранен от должности на месяц указом президента

20:10 26.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отстранении главы Конституционного суда Александра Тупицкого от исполнения обязанностей с 28 февраля сроком на один месяц. Соответствующий указ опубликован в пятницу на сайте офиса главы государства.

"Отстранить Тупицкого Александра Николаевича от должности судьи Конституционного суда Украины с 28 февраля 2021 года сроком на один месяц", - говорится в документе.

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