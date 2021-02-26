Глава Конституционного суда Украины отстранен от должности на месяц указом президента
20:10 26.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Отстранить Тупицкого Александра Николаевича от должности судьи Конституционного суда Украины с 28 февраля 2021 года сроком на один месяц", - говорится в документе.
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