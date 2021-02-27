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В Красноярском крае найдены две пропавшие 11-летние девочки - МВД

09:10 27.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пропавшие в Таймырском районе Красноярского края две 11-летние девочки найдены. Их здоровью ничего не угрожает, сообщается на сайте регионального главка МВД.

"На севере Красноярского края сотрудники ОМВД России по Таймырскому району нашли школьниц, пропавших накануне вечером", - говорится в сообщении.

Отмечается, что их жизни и здоровью ничего не угрожает. Со школьницами и их родственниками работают инспекторы по делам несовершеннолетних. Полицейские устанавливают обстоятельства и причины ухода детей. Всего в поисках детей принимали участие более 50 сотрудников ОВД.

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