В Красноярском крае найдены две пропавшие 11-летние девочки - МВД
09:10 27.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"На севере Красноярского края сотрудники ОМВД России по Таймырскому району нашли школьниц, пропавших накануне вечером", - говорится в сообщении.
Отмечается, что их жизни и здоровью ничего не угрожает. Со школьницами и их родственниками работают инспекторы по делам несовершеннолетних. Полицейские устанавливают обстоятельства и причины ухода детей. Всего в поисках детей принимали участие более 50 сотрудников ОВД.
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