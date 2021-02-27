Белый дом подтвердил, что в течение недель США могут объявить о новых санкциях против РФ

10:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты могут в течение нескольких недель объявить о том, введут ли они дополнительные санкции в отношении России. Об этом сообщила в пятницу пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге для журналистов, которые вместе с президентом Джо Байденом на борту номер один отправились в штат Техас. Стенограмму ее выступления распространил Белый дом.



Псаки спросили, когда Вашингтон объявит, будут ли введены дополнительные односторонние рестрикции в отношении Москвы. "Недели, а не месяцы. Это продолжающийся процесс, и, как вы знаете, этот процесс, конечно же, включает в себя обзор не только их [России] [предполагаемой] вовлеченности в [американские] выборы 2020 года, но и денежных вознаграждений, которые были предположительно за наших военных, а также [хакерских] атак против SolarWinds. Есть ряд компонентов", - ответила пресс-секретарь, говоря о том, что американская разведка продолжает обзор на российском направлении.



Она пояснила, что специалистам вашингтонской администрации по кибербезопасности и национальной безопасности требуется время для "завершения данного процесса". "И, конечно же, как и в любом случае, президент принимает решение. Я бы сказала, что у него есть возможность отреагировать в той манере и в то время, когда он сам пожелает, видимым или скрытным образом. Но я бы ждала недели, а не месяцы, прежде чем мы завершим этот обзор", - заключила пресс-секретарь. На протяжении нынешней недели она неоднократно сообщала, что Соединенные Штаты намерены в течение нескольких недель ответить на приписываемые России недружественные шаги.



