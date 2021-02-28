США и Канада планируют модернизировать сеть военных спутников и радаров в Арктике - СМИ

10:00 Источник: Интерфакс

Президент США Джо Байден попросил премьера Канады Джастина Трюдо увеличить расходы на оборону и, в частности, помочь модернизировать Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD), пишет The Wall Street Journal.

Издание сообщает со ссылкой на неназванное официальное лицо, что обсуждение этого вопроса между лидерами обеих стран состоялось ранее на этой неделе.

"США и Канада планируют модернизировать сеть военных спутников и радаров в Арктике, чтобы противостоять усиливающемуся военному присутствию там России и Китая", - пишет газета.